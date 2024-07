USA podľa zdroja vnímajú prelom v rokovaniach medzi Izraelom a Hamasom

Washington 4. júla (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas pomerne zásadne zmenilo svoj postoj k potenciálnej dohode s Izraelom o prímerí a prepustení rukojemníkov, naďalej ale pretrvávajú nevyriešené otázky súvisiace s uvedením dohody do praxe. Vo štvrtok to podľa agentúry Reuters povedal vysokopostavený predstaviteľ Spojených štátov, informuje TASR.



"Dosiahli sme prelom," uviedol citovaný zdroj. Uzavretie dohody však neočakáva v priebehu nasledujúcich dní. V súvislosti s posunom v postoji Hamasu vyjadril nádej, že to povedie k paktu, ktorý by bol krokom k trvalému prímeriu v Pásme Gazy.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo štvrtok informoval amerického prezidenta Joea Bidena o rozhodnutí vyslať delegáciu, ktorá bude pokračovať v prerušených rozhovoroch s hnutím Hamas o prepustení rukojemníkov.



"Domnievame sa, že sa tu otvára pomerne významná príležitosť, a vítame pripravenosť premiéra (Netanjahua) pokúsiť sa ju využiť tým, že splnomocní svoj vyjednávací tím na priame zapojenie," uviedol zdroj z Bidenovej administratívy.



Netanjahu však podľa istého izraelského predstaviteľa na stretnutí s vyjednávačmi pred učinením rozhodnutia znovu zdôraznil, že vojna v Pásme Gazy skončí "až po dosiahnutí všetkých jej cieľov - a ani o chvíľu skôr".



Kancelária izraelského premiéra nespresnila, kde sa bude konať ďalšie kolo rokovaní s Hamasom. Izraelské médiá však naznačili, že delegácia vedená šéfom izraelskej rozviedky Mosad Davidom Barneom onedlho vycestuje do katarskej Dauhy, doplnil portál The Times of Israel.



Súčasná verzia dohody je založená na návrhu, ktorý verejnosti koncom mája predstavil Biden. Tento návrh zahŕňa postupné prepustenie izraelských rukojemníkov a stiahnutie izraelských síl z enklávy v dvoch fázach. Hovorí tiež o prepustení palestínskych väzňov, pričom obnova Gazy a návrat tiel zosnulých rukojemníkov by prišli v poslednej tretej fáze.