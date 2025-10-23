< sekcia Zahraničie
USA podnikli ďalšie útoky na lode v medzinárodných vodách
Útoky si vyžiadali 5 obetí.
Washington 23. októbra (TASR) - Spojené štáty v utorok a stredu podnikli útoky na dve plavidlá v Tichom oceáne pre podozrenia z pašovania drog. Útoky si celkovo vyžiadali päť obetí. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a stanice BBC.
Pri utorkovom útoku zahynuli dve osoby a pri stredajšom útoku traja ľudia. Americký minister Pete Hegseth uviedol, že obe lode prevážali drogy po známych pašeráckych trasách v Tichom oceáne.
Spomínané zásahy zvýšili celkový počet útokov Spojených štátov v medzinárodných vodách na najmenej deväť, pričom podľa amerických údajov pri nich dovedna zahynulo 37 ľudí. Ide však o prvé útoky zamerané na plavidlá v Tichom oceáne - doteraz bola väčšina z nich zameraná na venezuelské plavidlá Karibskom mori.
„Rovnako ako viedla al-Káida vojnu proti našej vlasti, tieto kartely vedú vojnu proti našim hraniciam a nášmu ľudu. Nečaká ich žiadne útočisko ani odpustenie – len spravodlivosť,“ napísal americký minister obrany Pete Hegseth na sociálnych sieťach.
Americký prezident Donald Trump označil kolumbijského lídra Gustava Petra za „gangstra“ a už počas víkendu ho nazval drogovým dílerom, ktorý vedie svoju krajinu k záhube. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio zase v stredu označil kolumbijského prezidenta za „blázna“.
Na tieto slová Petro zareagoval tým, že sa bude „brániť legálne s pomocou amerických právnikov“.
Americký prezident tiež pripomenul, že Spojené štáty pozastavili finančnú podporu pre Bogotu a varoval kolumbijského prezidenta, aby si „dával pozor“ na svoje vyjadrenia.
Kolumbia je najväčším producentom kokaínu na svete a desaťročia spolupracovala so Spojenými štátmi na obmedzovaní jeho produkcie. Washington však ešte v septembri Kolumbii odobral štatút spojenca v boji proti drogám, pretože podľa neho nedokázala zastaviť produkciu tejto drogy.
Vzťahy medzi krajinami sa výrazne zhoršili po nástupe Trumpa a Petra k moci, pričom v posledných týždňoch sa spor zintenzívnil v súvislosti so smrtiacou protidrogovou kampaňou amerického prezidenta v medzinárodných vodách, píše AFP.
