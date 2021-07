USA podnikli kroky k vráteniu tabuľky s Eposom o Gilgamešovi Iraku

Washington 28. júla (TASR) - Americký federálny súd v utorok rozhodol, že 3500-ročná hlinená tabuľka obsahujúca časť Eposu o Gilgamešovi, jedného z najstarších literárnych diel na svete, sa môže vrátiť do zeme svojho pôvodu, dnešného Iraku. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Tento vzácny artefakt zakúpil v roku 2014 na dražbe David Green, majiteľ obchodného reťazca Hobby Lobby, ktorý ho následne vystavil v ním založenom Múzeu biblie vo Washingtone. Tabuľku v roku 2019 skonfiškovalo americké ministerstvo spravodlivosti s tým, že sa do Spojených štátov dostala ilegálne.



Green zakúpil túto tabuľku s rozmermi 15,2 x 12,7 centimetra za približne 1,7 milióna dolárov. Predtým sa tabuľka dostala do USA ilegálne v roku 2003 vďaka obchodníkovi, ktorý ju v Londýne kúpil od známeho jordánskeho priekupníka so starovekými artefaktmi pochádzajúcimi z oblasti Blízkeho východu.



Rezort spravodlivosti USA sa od roku 2019 usiloval o vrátenie tabuľky právoplatným majiteľom na základe zákona o skonfiškovanom majetku. Tabuľka predstavuje jeden z tisícov starovekých artefaktov irackého pôvodu, ktoré americké úrady zhabali spoločnosti Hobby Lobby, ako aj Múzeu biblie.



Zmienené ministerstvo tvrdí, že artefakty boli ulúpené v Iraku a nezákonne s nimi obchodovali priekupníci v Izraeli a Spojených arabských emirátoch.



Epos o Gilgamešovi, jedna z najstarších epických básnických skladieb na svete, vznikol v druhom tisícročí pred naším letopočtom v Mezopotámii, ktorá sa rozprestierala zhruba na území súčasného Iraku. Gilgameš bol kráľom sumerského mestského štátu Uruk a po smrti ho uctievali ako boha.