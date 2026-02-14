Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
USA opäť zaútočili na loď podozrivú z pašovania drog,zabili troch ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa začala začiatkom septembra útočiť na údajné pašerácke lode a trvala na tom, že v podstate vedie vojnu s „narkoteroristami".

Autor TASR
Washington 14. februára (TASR) — Americká armáda v piatok oznámila, že pri útoku na loď v Karibiku zabila troch údajných pašerákov drog, čím počet obetí protidrogovej kampane Washingtonu stúpol najmenej na 133. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa začala začiatkom septembra útočiť na údajné pašerácke lode a trvala na tom, že v podstate vedie vojnu s „narkoteroristami“, pôsobiacimi z Venezuely. Odvtedy USA vykonali niekoľko desiatok takýchto útokov.

Predstavitelia administratívy USA neposkytli žiadne jednoznačné dôkazy o tom, že by sa tieto plavidlá podieľali na obchodovaní s drogami, čo vyvolalo búrlivú diskusiu o zákonnosti operácií, ktoré sa rozšírili z Karibiku do Tichého oceánu.

Počas tejto operácie boli zabití traja narkoteroristi. Nik z príslušníkov americkej armády neutrpel žiadne zranenia,“ uviedlo Veliteľstvo južných síl USA vo vyhlásení na platforme X.

K novému útoku došlo takmer šesť týždňov po tom, čo americké špeciálne jednotky zajali venezuelského lídra Nicolása Madura, podľa ktorého cieľom týchto útokov je presadiť zmenu režimu v jeho krajine. Ľavicový líder je momentálne väznený v Spojených štátoch a popiera svoju vinu v súvislosti s obvineniami z obchodovania s drogami a zbraňami.
