Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 16. apríl 2026
< sekcia Zahraničie

USA podnikli útok na plavilo, ktoré údajne prevážalo drogy

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Na základe spravodajských analýz sa loď plavila po známej pašeráckej trase a podieľala na nezákonnej preprave drog, uviedlo SOUTHCOM v príspevku na platforme X.

Autor TASR
Washington 16. apríl (TASR) - Americká armáda podnikla ďalší útok na plavidlo na východe Tichého oceánu, ktoré údajne prevážalo drogy. Pri útoku zahynuli tri osoby, uviedlo Južné velenie ozbrojených síl USA (SOUTHCOM) v stredu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Na základe spravodajských analýz sa loď plavila po známej pašeráckej trase a podieľala na nezákonnej preprave drog, uviedlo SOUTHCOM v príspevku na platforme X. Americká armáda informovala v utorok o smrti štyroch osôb v rámci podobnej operácie v tej istej oblasti.

Na príkaz prezidenta USA Donalda Trumpa americká armáda od septembra 2025 podniká útoky proti plavidlám v Karibiku a na východe Tichého oceánu, ktoré sú podozrivé z prepravy drog do Spojených štátov. Podľa oficiálnych údajov počas nich zahynulo už viac ako 160 ľudí.

USA čelia problémom v súvislosti s drogami, pričom úrady to často pripisujú zahraničným pašeráckym sieťam. Kritici tvrdia, že útoky v medzinárodných vodách porušujú medzinárodné právo.
