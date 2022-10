USA podniknú kroky proti spolupracujúcim s iránskym dronovým programom

Washington 17. októbra (TASR) - Spojené štáty v pondelok upozornili, že podniknú kroky voči každej firme či štátu, ktorý bude spolupracovať s iránskym programom bezpilotných lietadiel. Urobili tak po tom, čo Rusko zaútočilo na Kyjev samovražednými dronmi dodanými Iránom. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Každý, kto spolupracuje s Iránom alebo je nejakým spôsobom napojený na vývoj dronov či balistických striel, prípadne dodávky zbraní z Iránu do Ruska, by mal byť veľmi opatrný. Spojené štáty nebudú váhať proti takýmto subjektom uvaliť sankcie či podniknúť ďalšie opatrenia," uviedol hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Vedant Patel.



Podľa Patela je prehlbovanie rusko-iránskeho spojenectva "niečím, čo by celý svet mal vnímať ako závažnú hrozbu".



Hovorca amerického rezortu diplomacie tiež uviedol, že niektoré drony, ktoré Irán dodal Rusku, nefungovali správne. Odvolal sa pritom na informácie od spravodajskej služby Spojených štátov.



Nákup iránskych dronov podľa Patela dokazuje, pod akým tlakom sa Rusko nachádza v dôsledku série vojenských neúspechov na Ukrajine. Moskva sa preto "pri získavaní výzbroje a zásob musí uchyľovať k takým nespoľahlivým krajinám, ako je Irán".



Ruská armáda na Ukrajina v uplynulých týždňoch vo zvýšenej miere útočila pomocou iránskych dronov Šáhid-136. Tieto zariadenia boli podľa ukrajinských predstaviteľov použité aj pri pondelkových útokoch na Kyjev. Teherán však popiera, že by tieto drony dodával Rusku.



V súvislosti s útokmi dronov v pondelok požiadal ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba o zavedenie sankcií voči Iránu.