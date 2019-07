USA podpísali s Guatemalou dohodu o štatúte bezpečnej tretej krajiny

Táto dohoda chráni legitímnych žiadateľov o azyl a zastavuje podvody s azylom, povedal Trump novinárom.

Washington 27. júla (TASR) - Spojené štáty podpísali v piatok s Guatemalou dohodu, ktorá jej dáva štatút "bezpečnej tretej krajiny", oznámil americký prezident Donald Trump.



Migranti, ktorí smerujú do USA a vkročia na územie Guatemaly, tak budú musieť na základe tejto dohody požiadať o azyl v Guatemale, poznamenala agentúra AFP.



Táto dohoda "chráni legitímnych žiadateľov o azyl a zastavuje podvody s azylom", povedal Trump novinárom.



"Táto významná dohoda ukončí kojotom a pašerákom podnikanie... Sú to zlí ľudia, chorí a pomätení ľudia," uviedol prezident s odkazom na ľudí, ktorí pašujú migrantov cez Mexiko na južnú hranicu USA.



Agentúra AFP poznamenala, že dohoda bola uzavretá niekoľko dní po tom, čo Trump pohrozil Guatemale zákazom cestovania do USA či clami, ak ju nepodpíše.