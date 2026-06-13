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USA podpíšu dohodu o mieri s Iránom v nedeľu, oznámil Trump
Uviedol v ňom tiež, že keď sa situácia v regióne upokojí, USA nájdu a zničia iránsky obohatený urán.
Autor TASR
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Washington 13. júna (TASR) – Americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil, že podpis mierovej dohody Spojených štátov a Iránu je stanovený na nedeľu. Hneď po tom bude podľa neho opätovne sprístupnený strategický Hormuzský prieliv. Informuje o tom TASR podľa agentúr AFP a Reuters.
„Dohoda by mala byť podpísaná zajtra a hneď po jej podpísaní bude Hormuzský prieliv otvorený pre všetkých,“ napísal Trump v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social.
Uviedol v ňom tiež, že keď sa situácia v regióne upokojí, USA nájdu a zničia iránsky obohatený urán. „Keď sa všetko upokojí, pôjdeme si vziať jadrový prach, hlboko zakopaný pod mohutnými žulovými horami vďaka našim krásnym bombardérom B-2 a ich vynikajúcim pilotom, a zriedime a zničíme ho, či už v Iráne, alebo v Spojených štátoch,“ vyhlásil.
O plánovanom nedeľňajšom elektronickom podpísaní dohody informovalo krátko predtým aj ministerstvo zahraničných vecí Pakistanu, ktorý je sprostredkovateľom rozhovorov medzi Washingtonom a Teheránom. Hovorca iránskeho rezortu diplomacie však podľa štátnych médií v sobotu povedal, že termín podpisu nie je jasný, no „nebude to zajtra“.
„Dohoda by mala byť podpísaná zajtra a hneď po jej podpísaní bude Hormuzský prieliv otvorený pre všetkých,“ napísal Trump v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social.
Uviedol v ňom tiež, že keď sa situácia v regióne upokojí, USA nájdu a zničia iránsky obohatený urán. „Keď sa všetko upokojí, pôjdeme si vziať jadrový prach, hlboko zakopaný pod mohutnými žulovými horami vďaka našim krásnym bombardérom B-2 a ich vynikajúcim pilotom, a zriedime a zničíme ho, či už v Iráne, alebo v Spojených štátoch,“ vyhlásil.
O plánovanom nedeľňajšom elektronickom podpísaní dohody informovalo krátko predtým aj ministerstvo zahraničných vecí Pakistanu, ktorý je sprostredkovateľom rozhovorov medzi Washingtonom a Teheránom. Hovorca iránskeho rezortu diplomacie však podľa štátnych médií v sobotu povedal, že termín podpisu nie je jasný, no „nebude to zajtra“.