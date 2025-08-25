< sekcia Zahraničie
USA podporili Kushnera, ktorý viní Paríž z nedostatočnej podpory Židov
Autor TASR
Washington 25. augusta (TASR) - Spojené štáty v pondelok odmietli ustúpiť od tvrdení svojho veľvyslanca vo Francúzsku, že Paríž nerobí dosť pre boj proti antisemitizmu. Veľvyslanca Charlesa Kushnera si francúzsky rezort diplomacie predvolal v súvislosti s listom, ktorý napísal prezidentovi Emmanuelovi Macronovi. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Veľvyslanec Kushner je zástupcom vlády USA vo Francúzsku a vo svojej funkcii odvádza skvelú prácu pri presadzovaní našich národných záujmov,“ povedal hovorca ministerstva zahraničných vecí Tommy Pigott. „Stojíme za jeho vyjadreniami,“ dodal.
Americký veľvyslanec Kushner list Macronovi s dátumom 25. augusta podľa AFP odôvodnil „hlbokým znepokojením nad dramatickým nárastom antisemitizmu vo Francúzsku a nedostatočným konaním vašej vlády proti nemu“.
„Vo Francúzsku neprejde deň bez toho, aby Židia neboli napádaní na ulici, synagógy alebo školy boli poškodené alebo podniky vlastnené Židmi vandalizované,“ dodal ambasádor. Nenávisť voči Židom podľa neho narástla po útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023, ktorý vyvolal vojnu v Pásme Gazy.
Francúzska diplomacia v nedeľu označila Kushnerove tvrdenia za neprijateľné a zdôraznila, že krajina je plne odhodlaná bojovať proti antisemitizmu. Podľa ministerstva sú Kushnerove vyjadrenia v rozpore s medzinárodným právom a najmä povinnosťou diplomatov nezasahovať do vnútorných záležitostí štátov.
Vo Francúzsku žije asi pol milióna Židov, čo je najviac v západnej Európe, aj významná moslimská komunita citlivá na osud Palestínčanov v Pásme Gazy. Od vypuknutia vojny v Pásme Gazy obe komunity informujú o náraste nenávistných činov.
