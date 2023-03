USA podporili vznik súdu pre zločin agresie Ruska proti Ukrajine

Washington 28. marca (TASR) - Spojené štáty podporujú výzvy na zriadenie osobitného tribunálu, ktorý by súdil Rusko za "zločin agresie" proti Ukrajine. Túto myšlienku navrhla Európska únia, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Medzinárodný trestný súd (ICC) v holandskom Haagu vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina za vojnové zločiny a skúma aj zločin agresie. Rusko však nie je členom ICC a jeho jurisdikciu (právomoci) neuznáva.



Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí v utorok uviedol, že USA podporujú vytvorenie osobitného tribunálu, ktorý by sa zaoberal zločinom agresie Ruska voči Ukrajine za inváziu z februára 2022.



Ideálne by bolo, keby sa súd nenachádzal v Európe, dodal hovorca americkej diplomacie.



Veľvyslankyňa USA pre globálne trestné súdnictvo Beth Van Schaacková povedala, že USA chcú, aby mal takýto súd medzinárodný personál a zdroje a aby bol zakotvený v ukrajinskom súdnom systéme.



"Myslíme si, že medzinárodný súd, ktorý je zakotvený v justičnom systéme Ukrajiny, ale má aj medzinárodné prvky, zaistí najčistejšiu cestu... k maximálnemu využitiu našich možností dosiahnuť zmysluplné skladanie účtov," povedala veľvyslankyňa v pondelok v príhovore na Katolíckej univerzite Ameriky.



"Sme odhodlaní pracovať s Ukrajinou a s krajinami po celom svete milujúcimi mier, aby sme spoločne zriadili, zafinancovali a vybavili personálom takýto tribunál," uviedla Van Schaacková.



Je to prvýkrát, čo Spojené štáty, ktoré majú napäté vzťahy s ICC, otvorene podporili osobitný súd pre Ukrajinu.



Európska únia prišla s myšlienkou tribunálu vlani v novembri a v januári ho podporil v hlasovaní aj Európsky parlament.