USA podporujú právo Izraela na sebaobranu

Washington 26. októbra (TASR) - Spojené štáty ďalej podporujú právo Izraela na sebaobranu. Americký minister obrany Lloyd Austin o tom v sobotu ubezpečil svojho izraelského rezortného kolegu Joava Galanta, s ktorým telefonoval po útokoch izraelskej armády na vojenské ciele v Iráne. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA citujúcej z vyhlásenia ministerstva obrany USA.



"Minister Austin opätovne potvrdil neochvejný záväzok Spojených štátov voči bezpečnosti Izraela a jeho právu na sebaobranu," uvádza sa vo vyhlásení Pentagónu. Austin telefonoval s Galantom, aby získal najnovšie informácie o útokoch na Irán.



Šéf amerického rezortu obrany ďalej povedal, že USA sú odhodlané brániť Izrael ako aj amerických vojakov a spojencov v tomto regióne pred Iránom a teroristickými skupinami, ktoré sú naň napojené. Austin dodal, že USA sú odhodlané "zabrániť komukoľvek, aby zneužíval napätie alebo rozširoval konflikt v regióne".



Podporu Izraelu vyslovil aj predseda americkej Snemovne reprezentantov Mike Johnson. Americký "Kongres rozhodne stojí za naším spojencom Izraelom, ktorý útočí v sebaobrane. Svet by mal vedieť, že Izrael plne podporíme, ak bude Irán pokračovať v násilnostiach," povedal.



Agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa americkej administratívy uviedla, že Izrael o plánovaných útokoch na Irán vopred informoval USA, ktoré však do operácie zapojené neboli.



Na nové izraelské útoky na vojenské ciele v Iráne už reagoval aj Londýn. Britský premiér Keir Starmer apeloval na Irán, aby nepristúpil k ďalšiemu odvetnému útoku, ktorým Teherán už stihol pohroziť. Zároveň vyzval na zdržanlivosť všetky zúčastnené strany.



"Je mi jasné, že Izrael má právo brániť sa proti iránskej agresii. Rovnako jasne viem, že sa musíme vyhnúť ďalšej regionálnej eskalácii, a vyzývam všetky strany, aby prejavili zdržanlivosť. Irán by nemal reagovať," povedal Starmer na tlačovej konferencii na Samoe, kde sa zúčastnil na stretnutí predsedov vlád Spoločenstva národov (Commonwealth).



Na maximálnu zdržanlivosť vyzvala obe strany aj Saudská Arábia, ktorá izraelské útoky odsúdila ako "porušenie suverenity" Iránu. Rijád zároveň apeloval na medzinárodné spoločenstvo, aby prijalo opatrenia na deeskaláciu situácie a ukončenie konfliktov v tomto regióne.



Izraelská armáda podnikla v noci na sobotu útoky na vojenské ciele v Iráne. Útočila vo viacerých vlnách, pričom izraelské médiá krátko pred svitaním informovali, že svoju operáciu už ukončila. Irán už medzičasom opäť pohrozil odvetou.



Najnovšie izraelské útoky sa očakávali, keďže sú považované za odvetu za iránsky útok z 1. októbra, pri ktorom Teherán odpálil proti židovskému štátu takmer 200 balistických rakiet. Irán vtedy zaútočil na Izrael po tom, čo Izrael zabil niekoľko vplyvných vodcov vplyvných proiránskych skupín. Teherán podporuje sieť militantných hnutí vrátane libanonského Hizballáhu, palestínskeho Hamasu a jemenských povstalcov húsíov, ktoré podnikajú útoky proti Izraelu.