USA podporujú Zelenského návrh o účasti Ruska na mierovej konferencii

Washington/Kyjev 16. júla (TASR) - USA podporujú návrh ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby sa na ďalšej mierovej konferencii pre Ukrajinu zúčastnili aj zástupcovia Ruska. TASR informuje podľa agentúry DPA.



"Ukrajina rozhodne, kedy, ako a za akých podmienok sa uskutočnia diplomatické rokovania," uviedol hovorca amerického rezortu diplomacie Matthew Miller. "Podporujeme ukrajinskú vládu," dodal v reakcii na otázku novinárov, či USA súhlasia so Zelenského návrhom.



Ukrajina je podľa Millerových slov obeť a jej územie je napadnuté. Preto musí Ukrajina rozhodnúť o tom, či sa rokovania uskutočnia a v akom formáte. "Nikdy však nie je jasné, či je Kremeľ pripravený na skutočnú diplomaciu," povedal.



Ukrajina prvý mierový summit zorganizovala minulý mesiac vo Švajčiarsku. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia 92 krajín, Rusko však medzi nimi nebolo.



Ukrajinský prezident v pondelok (15. júla) uviedol, že jeho cieľom je do novembra tohto roka pripraviť všetky prvky mierového plánu, aby mohol Kyjev zvolať v poradí druhý takýto summit. Na nasledujúcu schôdzku o mieri by mohol pozvať aj predstaviteľov Ruska.



Rusko pred summitom vo Švajčiarsku vyhlásilo, že je pripravené na rokovania pod podmienkou, že sa Ukrajina stiahne z Chersonskej, Záporožskej, Doneckej a Luhanskej oblasti a vzdá sa plánov stať sa členom NATO.