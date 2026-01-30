< sekcia Zahraničie
USA pohrozili clami dodávateľom ropy pre Kubu, Mexiko hľadá riešenia
Autor TASR
Mexiko 30. januára (TASR) - Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová v piatok vyhlásila, že jej krajina pomôže Kube pri hľadaní diplomatického riešenia a alternatív po tom, čo Spojené štáty pohrozili clami štátom, ktoré dodávajú Havane ropu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Potrebujeme poznať rozsah, pretože nechceme vystaviť našu krajinu riziku ciel,“ povedala Sheinbaumová na tlačovej konferencii a oznámila, že poverila ministra zahraničných vecí kontaktovaním rezortu diplomacie USA.
Mexiko je jedným z posledných dodávateľov ropy pre Kubu. Podľa prezidentky by zastavenie dodávok mohlo spôsobiť humanitárnu krízu v krajine, ktorá by zasiahla dopravu i kritickú infraštruktúru. „Zavedenie ciel na krajiny, ktoré dodávajú Kube ropu, tam môže viesť k ďalekosiahlej humanitárnej kríze, ktorá priamo zasiahne nemocnice, jedlo či ďalšie základne služby pre kubánsky ľud. Takejto situácii sa musíme vyhnúť,“ zdôraznila.
Sheinbaumová neuviedla, či Mexiko obmedzí dodávky ropy a rafinovaných produktov pre Kubu, ktoré podľa nej predstavujú jedno percento mexickej produkcie. Hlava štátu ale ozrejmila, že krajina sa snaží nájsť alternatívy, ako Kube pomôcť.
Prezident USA Donald Trump a Sheinbaumová spolu hovorili vo štvrtok ráno, niekoľko hodín predtým, ako americká vláda oznámila clá. Trump sa vtedy o opatreniach nezmienil, dodala líderka.
