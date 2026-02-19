< sekcia Zahraničie
USA pohrozili vystúpením z agentúry IEA pre jej klimatickú politiku
Wright vo svojom prejave počas posledného dňa zasadnutia IEA v Paríži povedal, že agentúra by sa mala po 52 rokoch činnosti vrátiť k svojej pôvodnej úlohe - zaisteniu energetickej bezpečnosti.
Autor TASR
Paríž 19. februára (TASR) - Americký minister energetiky Chris Wright vo štvrtok opäť pohrozil vystúpením z Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) a uviedol, že Washington bude na ňu v priebehu roka vyvíjať tlak, aby upustila od snáh na dosiahnutie nulových emisií. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
IAE vznikla v reakcii na rozsiahle narušenia dodávok po ropnej kríze v roku 1973. Wright ju kritizoval pre to, že prebrala aj klimatickú agendu, ktorej cieľom je okrem iného dosiahnuť nulové emisie do roku 2050.
„Spojené štáty využijú všetok možný tlak, aby v priebehu budúceho roka odklonili IEA od tejto agendy,“ povedal minister počas tlačovej konferencie. "Pokiaľ sa však agentúra už nedokáže sústrediť na nestranný prístup k energetike, zabezpečovanie prístupu k energii a energetickej bezpečnosti, potom sa, žiaľ, staneme bývalým členom IEA,“ dodal.
