USA pokračuje v testoch vyčkávacej munície pre tanky M1A2 Abrams

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Modulárne puzdrá systému sa bez potreby úprav pripevňujú na tank zvonka a posádka muníciu zvnútra ovláda cez palubné systémy riadenia boja.

Autor TASR
Washington 15. januára (TASR) - Americká armáda potvrdila úspešnosť a pokračovanie testovania tzv. vyčkávacej munície (loitering munition) inštalovanej na tanku M1A2 Abrams SEPv3. TASR o tom píše podľa webu armyrecognition.com.

Systém PERCH umožňuje posádke tanku odpaľovať muníciu Switchblade priamo z vozidla, čím sa dosah úderu posúva ďaleko za vizuálne hranice. Armádni predstavitelia zdôraznili, že systém je vo fáze hodnotenia a zatiaľ nebude nasadený do operačných jednotiek.

Tradične sú tanky obmedzené na zasahovanie cieľov vlastným kanónom optimalizovaným pre vysokoenergetické priame útoky po zameraní vlastnou optikou alebo senzormi. Vyčkávacia munícia umožňuje prieskum a presné údery mimo viditeľného dosahu vrátane použitia v zložitom mestskom teréne. Posádka tak dokáže lokalizovať, pozorovať a neutralizovať nepriateľské sily bez rizika paľby na tank.

Posádke to poskytuje možnosť paralelného úderu spolu s vlastným kanónom. Vyčkávacia munícia je síce pomalšia, ale schopná vznášať sa, pozorovať a vyberať si, kedy a ako zaútočiť.

PERCH možno nasadiť nielen na tanky Abrams, ale aj na platformy Stryker a potenciálne aj na iné bojové vozidlá. Modulárna konštrukcia zabezpečuje, že ho možno modernizovať s vývojom technológie dronov, či už o novú muníciu, zameriavanie s pomocou umelej inteligencie alebo možnosti útoku v rojoch.
