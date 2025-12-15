< sekcia Zahraničie
USA podľa médií stále chcú, aby Ukrajina odstúpila Donbas Rusku
Poradca ruského prezidenta pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov v piatok vyhlásil, že celý ukrajinský región Donbas patrí Rusku.
Autor TASR
Kyjev 15. decembra (TASR) - Americkí vyjednávači naďalej chcú, aby Ukrajina ako podmienku mierových rokovaní s Ruskom postúpila kontrolu nad Doneckou a Luhanskou oblasťou, uviedol v pondelok predstaviteľ oboznámený s rokovaniami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Predstaviteľ, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, povedal, že ruský prezident Vladimir Putin „chce územie“ známe ako región Donbas. Dodal, že Spojené štáty požadujú, aby sa Ukrajina stiahla zo spomínaných oblastí, s čím Kyjev nesúhlasí.
„Je trochu zarážajúce, že Američania v tejto otázke preberajú ruské stanovisko,“ konštatoval predstaviteľ.
Poradca ruského prezidenta pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov v piatok vyhlásil, že celý ukrajinský región Donbas patrí Rusku. Podľa denníka Kommersant tiež povedal, že prímerie na Ukrajine bude možné po tom, ako sa z tejto oblasti stiahnu ukrajinské sily. „Ak nie rokovaniami, potom vojenskými prostriedkami, toto územie sa dostane pod plnú kontrolu Ruskej federácie,“ uviedol.
AFP konštatuje, že zložité otázky v rámci rokovaní o vojne na Ukrajine sa týkajú práve územných ústupkov v prospech Ruska, a či nakoniec Kremeľ bude súhlasiť s akoukoľvek dohodou vypracovanou USA a európskymi predstaviteľmi.
V nemeckom Berlíne v pondelok rokuje ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s americkými vyslancami a európski lídri vrátane francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, britského premiéra Keira Starmera a nemeckého kancelára Friedricha Merza o ukončení vojny na Ukrajine.
