Policajný zbor mesta New York povedie po prvý raz v histórii žena

New York 15. decembra (TASR) - Americké mesto New York vymenuje Keechant Sewellovú za svoju vôbec prvú policajnú komisárku. Informovali o tom tamojšie médiá. Správa o vymenovaní ženy do čela najväčšieho policajného zboru v USA, prišla podľa agentúry AFP v čase naštrbenej dôvery občanov v schopnosť presadzovať právo a poriadok v tomto meste.



"Keechant Sewellová je osvedčenou bojovníčkou proti zločinu so skúsenosťami a s emocionálnou inteligenciou. Je spôsobilá zabezpečiť poriadok a zaručiť Newyorčanom spravodlivosť," povedal starosta New Yorku Eric Adams, ktorý je sám bývalým policajtom.



Sewellová bude zároveň len treťou osobou afroamerického pôvodu, ktorá povedie newyorský policajný zbor (NYPD). Podľa komentátorov bude jej hlavnou úlohou nastoliť dôveru v mužov zákona. NYPD čelil v minulosti obvineniam, že v jeho radoch slúžia aj násilní, rasistickí či skorumpovaní dôstojníci.



V NYPD slúži približne 36.000 policajtov. Nová 49-ročná policajná komisárka bude podľa AFP stáť pred náročnou úlohou, pretože New York zaznamenal počas koronavírusovej pandémie prudký nárast kriminality.