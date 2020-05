Policajta, ktorý kľačal na krku Floyda, obvinili z vraždy 3. stupňa

Minneapolis 29. mája (TASR) - Policajta z amerického mesta Minneapolis Dereka Chauvina, ktorý kľačal na krku spútaného Afroameričana Georgea Floyda a ten neskôr zomrel, obvili z vraždy tretieho stupňa. Informovala o tom prokuratúra, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra AFP. Policajta medzitým prepustili zo služby.



"Bývalý policajt Derek Chauvin bol obvinený prokuratúrou okresu Hennepin z vraždy a zabitia," povedal novinárom okresný prokurátor Mike Freeman a spresnil, že pri tomto obvinení ide o vraždu tretieho stupňa.



Freeman uviedol, že očakáva, že možno budú vznesené aj ďalšie obvinenia proti trom iným policajtom, ktorí sa spolu s Chauvinom podieľali na Floydovej smrti. Odmietol však špekulovať o týchto prípadných krokoch.



Policajt Chauvin je zachytený na videu, ako v pondelok 25. mája najmenej päť minút tlačí kolenom na krk neozbrojeného, spútaného a ležiaceho Floyda. Za priestupok zatknutý 46-ročný Floyd sa sťažoval na bolesť a kričal, že nemôže dýchať. Postupne sa prestal hýbať aj rozprávať. Zomrel krátko na to, po prevoze do nemocnice.



Video sa rýchlo rozšírilo na internete a spustilo protesty v Minneapolise v štáte Minnesota, ktoré nakoniec vyústili do násilia a rabovania.