Policajta, ktorý zastrelil Afroameričana, môže byť obvinený z vraždy

New York 15. júna (TASR) – Americké úrady už v polovici tohto týždňa môžu obviniť policajta Garretta Rolfeho, ktorý v piatok večer v Atlante v štáte Georgia zastrelil Afroameričana Raysharda Brooksa. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA s odvolaním sa na nedeľňajšie vyhlásenie okresného prokurátora Paula Howarda.



Podľa štátneho vyšetrovacieho úradu GBI políciu privolali v piatok večer miestneho času do reštaurácie rýchleho občerstvenia po sťažnosti, že v príjazde k výdaju jedla spí v aute muž. Dvadsaťsedemročný Rayshard Brooks následne neprešiel skúškou triezvosti a mali ho zadržať. Došlo však k potýčke, pri ktorej muž vzal policajtovi jeho elektrošokovú pištoľ taser.



Videozábery incidentu ukazujú, že muž utekal pred políciou, náhle sa otočil a taserom mieril na policajta. Ten siahol po svojej služobnej zbrani, na čo sa unikajúci muž znova obrátil a potom padli výstrely. Muž zomrel po prevoze do nemocnice.



"Nezdalo sa, že by (Brooks) kohokoľvek ohrozoval a tak sa zdá byť neprimeranou reakciou, že to skončilo jeho smrťou," povedal Howard pre televíziu CNN.



Po Brooksovej smrti odstúpila z funkcie šéfka miestnej polície Erika Shieldsová a Rolfe dostal výpoveď. Teraz mu hrozí obvinenie z vraždy.



Brooksova smrť opäť obnovila protesty proti brutalite a rasizmu polície v Atlante, ktoré koncom mája vyvolala smrť Afroameričana Georga Floyda v Minneapolise.