Policajta v NY obžalovali z použitia nelegálneho škrtiaceho chvatu

New York 26. júna (TASR) - V americkom štáte New York vo štvrtok zatkli a obžalovali policajta, ktorý sa sám priznal k použitiu nelegálneho škrtiaceho chvatu na Afroameričana. Informovala o tom v piatok agentúra AFP odolávajúca sa na vyhlásenie newyorskej polície.



David Afanador (39) je obžalovaný zo škrtenia druhého stupňa a pokusu o uškrtenie prvého stupňa a hrozí mu sedemročné väzenie.



Obeť incidentu, 35-ročný Ricky Bellevue, stratil podľa obžaloby vedomie počas zatýkania v štvrti Rockaway Beach v mestskom obvode Queens. Na mieste v tom čase zasahovali policajti, ktorí tam boli privolaní pre výtržnosti na verejnosti.



Len niekoľko dní pred nedeľňajším zásahom pritom podpísal guvernér štátu Andrew Cuomo zákon, ktorý v policajných zložkách kriminalizuje používanie škrtiacich chvatov spôsobujúcich vážnu ujmu na zdraví alebo dokonca smrť.



"Atrament pera, ktorým guvernér podpísal zákon, ešte ani neuschol a tento policajt údajne použil presne ten istý úkon, na zamedzenie ktorého bola legislatíva vytvorená," povedala prokurátorka Queensu Melinda Katzová.



Afanadarovi bola ešte v deň incidentu pozastavená funkcia bez možnosti plynutia platu po tom, ako sa na verejnosti dostal videozáznam z priebehu zatýkania.



Takýto incident však v jeho prípade nie je ojedinelým. V minulosti boli na tohto policajta podané viaceré sťažnosti za použitie neprimeranej sily pri zásahoch, pričom v jednom prípade dokonca už aj za využitie práve zmieneného škrtiaceho chvatu.



Použitie škrtenia pri policajných zásahoch bolo v New Yorku zakázané už v roku 1993, policajtov však aj potom za takéto praktiky trestali len málokedy, približuje agentúra AFP.



Nový zákon, ktorý kriminalizuje používanie takýchto škrtiacich chvatov, je pomenovaný po Afroameričanovi Ericovi Garnerovi. Ten zomrel 17. júla 2014 pri zatýkaní v newyorskom obvode Staten Island.



Podobný prípad násilného zadržania sa odohral 25. mája tohto roku v štáte Minnesota, pričom pri ňom zomrel ďalší Afroameričan, George Floyd. Jeho smrť spustila vo viacerých mestách v Spojených štátoch vlnu protestov proti rasizmu a policajnej brutalite.