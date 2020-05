Päťročný chlapec z USA sa rozhodol, že odíde autom do Kalifornie

Washington 6. mája (TASR) – Polícia v americkom štáte Utah zastavila na diaľnici auto, ktoré šoféroval iba päťročný chlapec. Maloletý vodič chcel autom svojich rodičov odísť až do Kalifornie, keďže jeho mama mu odmietla kúpiť športové auto Lamborghini, uviedla na twitteri v utorok diaľničná hliadka z Utahu.



Podľa polície prešiel chlapec približne tri až päť kilometrov. "Rozhodol sa, že si zoberie auto, odíde do Kalifornie a kúpi si ho sám. V peňaženke mal však len tri doláre," citovala políciu agentúra DPA.



Auto zastavil policajt Rick Morgan, ktorý videl, ako sa auto snaží udržať v jazdnom pruhu. Policajný záznam ukázal, že auto náhodne menilo jazdné pruhy a zastavilo až po zvuku sirény. Chlapec následne povedal policajtovi, že mieri k svojej sestre do Kalifornie. Morgan pre miestnu stanicu KSL dodal, že chlapec sedel na okraji sedadla, aby vôbec dočiahol na pedále.