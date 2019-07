Polícia rozohnala protestujúcich v Portoriku slzotvorným plynom

Portoriko je nezačleneným územím Spojených štátov.

San Juan 23. júla (TASR) - Slzotvorný plyn použila v pondelok polícia v portorickej metropole San Juan na rozohnanie tisícov demonštrantov, ktorí opäť požadovali odstúpenie guvernéra Portorika Ricarda Rossellóa. Informovala o tom agentúra Reuters.



Polícia proti demonštrantom zakročila o 23.00 h po tom, čo za Rossellóovo odstúpenie počas celého dňa demonštrovalo približne 500.000 ľudí.



Na čele davu demonštrantov poväčšine oblečených v čiernych tričkách, ktorí sa zhromaždili na najširšej triede San Juanu, kráčali miestne hviezdy, ako speváci Ricky Martin či Daddy Yankee. Časť protestujúcich sa následne presunula do starého mesta, kde proti nim zasiahla polícia.



Nedeľa bola už desiatym dňom protestov proti Rossellovi, ktorého odstúpenie si želá aj americký prezident Donald Trump. Ten ho opakovane kritizoval a označil za neschopného.



"Je to strašný guvernér. Na čele Portorika je neskutočne neschopné vedenie," povedal v pondelok Trump na adresu portorického guvernéra, s ktorým sa dostal do sporu v roku 2017 o rýchlosť a rozsah federálnej pomoci Portoriku po tom, čo ostrov zasiahol hurikán Maria. Navyše Rossellóova Nová progresívna strana (PNP), z ktorej vedenia portorický guvernér v nedeľu odstúpil, je napojená na americkú Demokratickú stranu.



Rosselló sa stal terčom mohutnej kritiky obyvateľstva po tom, čo začiatkom júla unikla na internet textová komunikácia, v ktorej sa on i ďalší činitelia vyjadrovali obscénne, sexisticky a homofóbne o svojich politických oponentoch alebo iných osobách vrátane speváka Rickyho Martina.