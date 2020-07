Polícia sa obáva, že Epsteinova expriateľka si siahne na život

New York 10. júla (TASR) - Bývalej priateľke zosnulého amerického finančníka Jeffreyho Epsteina, ktorá je obvinená z napomáhania svojmu expriateľovi v sexuálnom zneužívaní maloletých dievčat, sprísnili vo väzení režim pre obavy z ohrozenia jej života. V piatok o tom informovala agentúra AP s odvolaním sa na anonymný zdroj blízky vyšetrovaniu.



Pracovníci federálneho väzenia v meste New York, kde je Ghislaine Maxwellová momentálne vo väzbe, sa obávajú pokusu o samovraždu, ako aj možnosti, že by ju niekto iný mohol napadnúť. Maxwellovej preto odobrali posteľné prestieradlo a namiesto svojho oblečenia musí nosiť odev vyrobený z papiera.



Svoju celu bude taktiež zdieľať s ďalšou väzenkyňou a má byť prísnejšie monitorovaná, aby nemohla nastať situácia, že by zostala bez dozoru.



Úrady nechcú, aby sa zopakovala rovnaká situácia ako s Epsteinom, ktorý v auguste 2019 podľa oficiálnej verzie spáchal samovraždu obesením vo svojej cele; objavili sa však aj špekulácie, že mohol byť zavraždený.



Agenti Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) zatkli Maxwellovú minulý týždeň v štáte New Hampshire. Ani tesne pred zatknutím u nej doma si však neboli istí, či sa tam naozaj nachádza. Viacero vyšetrovateľov v prípade malo podozrenie, že utiekla zo Spojených štátov, aby sa vyhla súdnemu procesu, povedal zdroj blízky AP.



Podľa textu obžaloby podanej na súde v New Yorku je Maxwellová obvinená z plánovaného lákania mladistvých osôb na vycestovanie za účelom nelegálnej sexuálnej aktivity, prevozu maloletých so zámerom kriminálnej sexuálnej činnosti a z krivej prísahy.



Samotná Maxwellová všetky obvinenia popiera.