Polícia zadržala muža podozrivého z podpálenia ženy v newyorskom metre

New York 23. decembra (TASR) - Newyorská polícia (NYPD) zadržala muža podozrivého z podpálenia ženy v metre v Brooklyne v nedeľu ráno, ktorá útok neprežila. TASR píše podľa správy agentúry AFP a webu televíznej stanice NBC News.



Komisárka NYPD Jessica Tischová na tlačovej konferencii uviedla, že muž pokojne prišiel k obeti vo vlaku na linke F v Brooklyne a zapálil ju. Podľa NBC News žena v metre spala. "Domnievame sa, že podozrivý použil na podpálenie oblečenia obete zapaľovač," vyhlásila Tischová. Napriek rýchlemu príchodu záchranných služieb žena zomrela.



Na základe preskúmania kamerových záberov polícia identitu páchateľa zistila relatívne rýchlo, keďže muž na nástupišti zostal chvíľu sedieť a z miesta činu hneď neodišiel. Po zverejnení jeho podobizne polícia dostala tip od troch stredoškolákov a podozrivého zadržala na stanici metra na Manhattane.



Identitu obete ani páchateľa NYPD nezverejnila, no podľa vyšetrovateľov sa osoby nepoznali. Polícia zatiaľ potvrdila, že muž sa do Spojených štátov presťahoval z Guatemaly v roku 2018.