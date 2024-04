Polícia zatýkala na propalestínskych protestoch v New Yorku

New York 23. apríla (TASR) - Viac než 130 osôb bolo v noci na utorok zatknutých počas pro-palestínskych protestov v areáli New York University (NYU) v USA. Biely dom antisemitské vyjadrenia počas študentských protestov na viacerých univerzitách slovne odsúdil, informuje TASR podľa agentúry AFP a stanice BBC.



V Izraeli a v židovských komunitách po celom svete sa v pondelok večer začal sláviť sviatok nekvasených chlebov - pesach. Polícia v tom čase začala so zadržiavaním demonštrantov na NYU, píše AFP.



Zadržaných a následne prepustených bolo podľa polície 133 osôb, ktorým doručili predvolanie na súd. Protesty zasiahli aj Kolumbijskú univerzitu v New Yorku, Yaleovu univerzitu v štáte Connecticut a ďalšie.



Hovorca NYU uviedol, že rozhodnutie privolať políciu bolo prijaté, keď demonštranti prerazili zátarasy okolo miesta, kde sa zdržiavajú demonštranti vyjadrujúci podporu Palestínčanom.



Andrew Bates z tlačového oddelenia Bieleho domu uviedol, že študenti majú právo protestovať. Slovne však odsúdil výzvy na prejavy násilia a fyzické zastrašovanie voči židovským študentom. Očividný antisemitizmus na univerzitách slovne odsúdil aj americký prezident Joe Biden.



Protesty na Kolumbijskej univerzite trvajú už päť dní, pripomína BBC. Minulý štvrtok tam polícia zatkla viac než 100 ľudí. Študenti na rôznych univerzitách v USA organizujú protesty a iné zhromaždenia od vypuknutia konfliktu v Pásme Gazy vlani v októbri.