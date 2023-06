USA: Poľsko bolo zrejme základňou sabotérov pri útokoch na Nord Stream

Berlín 10. júna (TASR) — Nemeckí vyšetrovatelia skúmajú v prípade poškodenia plynovodov Nord Stream 1 a 2 v Baltskom mori v septembri minulého roka dôkazy naznačujúce, že sabotážna skupina využila Poľsko ako svoju operačnú základňu, napísal denník Wall Street Journal (WSJ). TASR o tom informuje na základe sobotňajšej správy denníka The Guardian.



Vyšetrovatelia plne zrekonštruovali dvojtýždňovú plavbu 15-metrovej rekreačnej jachty s názvom Andromeda, ktorá je podozrivá, že zohrala úlohu pri útokoch na plynovody.



Pomocou údajov z rádiového a navigačného zariadenia Andromedy, satelitných a mobilných telefónov a e-mailových účtov sa zistilo, že jachta sa odchýlila od svojho kurzu a vstúpila do poľských vôd. Vyšetrovatelia sa tiež pokúsili priradiť vzorky DNA z paluby k aspoň jednému ukrajinskému vojakovi.



Nemecký Spolkový kriminálny úrad ani úrad poľského premiéra tieto tvrdenia zatiaľ nekomentovali.



Denník Washington Post v utorok informoval, že USA sa dozvedeli o ukrajinskom pláne zaútočiť na plynovody v júni 2022, teda tri mesiace pred útokmi. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však pre nemecké médiá poprel, že by na plynovody zaútočila Ukrajina.



Prevádzka Nord Streamu 1, cez ktorý Rusko dodávalo zemný plyn Nemecku a ďalším európskym krajinám, bola zastavená po rozpútaní vojny na Ukrajine. Plynovod Nord Stream 2 pre vojnu nebol uvedený do prevádzky.