Pompeo vyzval BR OSN, aby predĺžila zbrojné embargo voči Iránu

New York 1. júla (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v utorok Bezpečnostnej Rade OSN (BR OSN) povedal, že musí vyvodiť voči Iránu zodpovednosť predĺžením zbrojného embarga OSN, ktorého platnosť sa skončí v októbri. Informovala o tom agentúra DPA.



Pompeo BR OSN vyzval, aby vypočula krajiny v oblasti Blízkeho východu, Perzského zálivu, či Izrael, ktoré sú najviac vystavené hrozbám zo strany Iránu. Tieto krajiny podľa Pompea jednohlasne žiadajú predĺženie zbrojného embarga.



"Táto rada má povinnosť počúvať ich," povedal.



Pompeo upozornil, že ak BR OSN nebude konať, Teherán bude môcť nakupovať ruské bojové lietadlá, rozšíriť a vylepšiť svoju flotilu ponoriek, zaobstarať si nové technológie od svojich partnerov v oblasti Blízkeho východu a bude sa môcť stať priekupníkom so zbraňami.



Embargo, ktoré vyprší v októbri tohto roka, je súčasťou rezolúcie BR OSN spojenej s jadrovou dohodou s Iránom z roku 2015.



Jadrová dohoda (JCPOA) z roku 2015 medzi Iránom a šiestimi svetovými mocnosťami (Spojené štáty, Čína, Francúzsko, Británia, Rusko a Nemecko) zaručovala Iránu uvoľnenie ekonomických sankcií výmenou za obmedzenie jeho jadrového programu. V roku 2018 však americký prezident Donald Trump od dohody odstúpil, pričom na Irán opätovne uvalil sankcie.



Irán podľa Pompea nedáva najavo, že by poľavoval vo svojich aktivitách v oblasti jadrového programu.



Minister zahraničných vecí Iránu Mohammad Džavád Zaríf povedal, že časový plán na obnovu obmedzení v súvislosti so zbraňami v rezolúcii je "neoddeliteľnou súčasťou ťažko vybojovanej" jadrovej dohody. "Akýkoľvek pokus zmeniť alebo doplniť dohodnutý harmonogram sa preto rovná oslabeniu celej rezolúcie", povedal a dodal, že BR OSN nesmie žiadnemu štátu dovoliť zneužívať tento proces.



Predĺženie zbrojného embarga vstúpi do platnosti, ak ho podporí najmenej deväť s 15 členov BR OSN a právo veta neuplatní nikto zo stálych členov rady, ktorými sú Británia, Čína, Francúzsko, Rusko a USA.