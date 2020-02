Pompeo odsúdil vyhostenie troch novinárov z denníka WSJ z Číny

Peking 19. februára (TASR) - Spojené štáty protestovali proti stredajšiemu nariadeniu Číny, aby traja reportéri amerického denníka Wall Street Journal (WSJ) opustili do piatich dní krajinu za rasistický titulok článku o koronavíruse. USA označili tento čínsky zásah, jeden z najtvrdších proti zahraničným médiám za posledné roky, za potláčanie slobody prejavu.



Vyhostenie odsúdil americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo a vyjadril nádej, že Čína jedného dňa umožní svojim občanom "rovnaký prístup k presným informáciám", aký majú Američania.



Pompeo vo vyhlásení ešte uviedol: "Vyspelé, zodpovedné krajiny chápu, že slobodná tlač prináša fakty a vyjadruje názory. Správnou reakciou je prinášať protiargumenty, nie obmedzovať vyjadrovanie."



Čína oznámila vyhostenie jeden deň po tom, čo USA sprísnili pravidlá pre čínske mediálne organizácie, ktoré Washington pokladá za šíriteľov štátnej propagandy, pripomenula tlačová agentúra AP.



Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Keng Šuang uviedol, že komentár vo WSJ so "senzáciechtivým" titulkom "Čína je ozajstným chorým mužom Ázie" bol "rasovo diskriminačný". Hovorca tiež skritizoval denník za to, že nevydal oficiálne ospravedlnenie. Názorový článok podľa Číny očierňuje vládu v Pekingu, ako aj úsilie Číňanov v boji proti novému koronavírusu. Článok napísal politológ z univerzity Bard College v štáte New York Walter Russell Mead a bol zverejnený 3. februára.



Mead vo svojom texte kritizoval počiatočnú reakciu čínskej vlády na šírenie koronavírusu, pričom predstaviteľov mesta Wu-chan — ohniska nákazy — označil za tajnostkárskych a vypočítavých. Snahy Číny čeliť vírusu nazval "neúčinnými".



Slovné spojenie "chorý muž Ázie" je narážkou na Čínu na konci 19. a začiatku 20. storočia, keď čelila vnútorným sporom, čo využívali zahraničné mocnosti a prinútili ju uzavrieť niekoľko nerovných dohôd. Toto obdobie sa niekedy nazýva aj "storočím poníženia", vysvetlila agentúra AFP.



WSJ informovala, že nariadenie o vyhostení sa týka amerických občanov Josha China a Chaoa Denga a Austrálčana Philipa Wena zo sekcie spravodajstva, nie z oddelenia úvodníkov a komentárov. Chin je zástupcom šéfa pobočky WSJ a Deng reportérom. Ani jeden z trojica novinárov sa nepodieľal na zverejnení spomínaného komentára.