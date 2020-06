Pompeo označil Boltona v súvislosti s jeho knihou za zradcu

I’ve not read the book, but from the excerpts I’ve seen published, John Bolton is spreading a number of lies, fully-spun half-truths, and outright falsehoods. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 19, 2020

Washington 19. júna (TASR) – Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo sa včera kriticky vyjadril ku knihe memoárov bývalého poradcu pre národnú bezpečnosť Johna Boltona a označil ho za "zradcu". Informovala o tom v piatok agentúra AFP.Pompeo na Twitteri napísal, že knihu síce nečítal, no na základe niekoľkých zverejnených úryvkov má dojem, že Bolton šíri množstvo lží, poloprávd a klamstiev.Pompeo označil za, že Bolton nakoniec na verejnosti vystupuje ako zradca, ktorý uškodil Amerike tým, že zneužil dôveru občanov.Minister zahraničných vecí pripomenul, že Amerika prezidenta Donalda Trumpa je vo sveteVydanie Boltonovej knihy s názvom The Room Where It Happened: A White House Memoir (Miestnosť, kde sa to stalo: Memoáre z Bieleho domu) je naplánované na 23. júna.Ku knihe sa kriticky vyjadril aj prezident Trump a americké ministerstvo spravodlivosti v stredu večer požiadalo o súdny príkaz, ktorý by zabránil jej vydaniu.