USA: Pompeo označil správu WHO o pôvode koronavírusu za podvod

Washington 30. marca (TASR) - Bývalý americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v utorok uviedol, že správa medzinárodného tímu vyšetrovateľov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) o pôvode koronavírusu SARS-CoV-2 je kamufláž podporovaná Pekingom, informovala agentúra AFP.



"Správa WHO je falošným pokračovaním dezinformačnej kampane Komunistickej strany Číny a WHO," napísal Pompeo na svojom súkromnom účte na Twitteri. "Preto som odporúčal, aby sme z WHO odišli," dodal.



Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus podľa Pompea spolupracoval s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom s cieľom zakryť šírenie vírusu z človeka na človeka.



Inštitút virológie v čínskom meste Wu-chan je podľa Pompea aj naďalej "najpravdepodobnejším" zdrojom vírusu a WHO je "spoluvinník".



Odborníci, ktorí v čínskom meste Wu-chan počas januára a februára skúmali pôvod ochorenia COVID-19, vo svojej správe uviedli, že koronavírus sa pravdepodobne preniesol zo zvierat na človeka.



Zároveň označili za "mimoriadne nepravdepodobnú" teóriu, že koronavírus unikol z wuchanského virologického laboratória.



Tedros v utorok žiadal podrobnejšie vyšetrovanie možného úniku koronavírusu z laboratória a je podľa svojich slov pripravený vyslať do Číny ďalších expertov.



Pompeo bol ministrom zahraničných vecí počas vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa od apríla 2018 do januára tohto roka. Počas pôsobenia v úrade Čínu obviňoval zo zodpovednosti za pandémiu koronavírusu, pripomína AFP. Trump minulý rok oznámil, že USA z WHO oficiálne vystupujú.



Nový prezident USA Joe Biden v januári niekoľko hodín po uvedení do úradu podpísal nariadenie, ktorým proces vystúpenia USA z WHO zrušil. Takisto však kritizuje Peking za nedostatočnú transparentnosť pri spolupráci s medzinárodnými expertmi.



Prvý prípad ochorenia COVID-19 bol hlásený v stredočínskom meste Wu-chan v decembri 2019. Medzinárodné vyšetrovanie v tomto meste, ktoré cieľom bolo odhaliť pôvodný zdroj nákazy, sa začalo až v januári 2021.