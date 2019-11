USA ponechajú v Sýrii až 600 vojakov, aby vzdorovali bojovníkom IS

Washington 10. novembra (TASR) - Spojené štáty ponechajú v Sýrii približne 500 - 600 svojich vojakov, aby pôsobili proti bojovníkom teroristickej organizácie Islamský štát (IS). Predseda amerického Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl Mark Milley to uviedol v nedeľu pre televíznu a rozhlasovú stanicu ABC.



Podľa vyjadrenia tohto generála, ktoré prevzala tlačová agentúra AP, je potrebné udržať nátlak na bojovníkov IS zostávajúcich v danom regióne. Nie je pritom jasné, či spomínané počty amerických vojakov zahŕňajú aj zhruba 200 Američanov pôsobiacich na základni at-Tanf na juhovýchode Sýrie.



Americký prezident Donald Trump len nedávno schválil rozšírenie vojenskej misie s cieľom zaistiť bezpečnosť ropných polí vo východnej Sýrii. V dôsledku tohto rozhodnutia majú zostať v Sýrii stovky amerických vojakov i napriek predošlému Trumpovmu prísľubu, že vyvedie Spojené štáty z tamojšej vojny.