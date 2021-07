USA ponechajú zatvorené pozemné hranice s Mexikom do 21. augusta

Mexiko 21. júla (TASR) - Hranice medzi Spojenými štátmi a Mexikom zostanú zatvorené pre neopodstatnené cestovanie do 21. augusta v dôsledku pandémie koronavírusu. Oznámili to v stredu obe krajiny. Uzávera zostane v platnosti napriek úsiliu Mexika o opätovné otvorenie hraníc, informuje agentúra AFP.



Mexická vláda v júni navrhla USA plán postupného opätovného otvorenia pozemných hraničných priechodov pre všetku dopravu spolu masovou očkovacou kampaňou proti ochoreniu COVID-19 pozdĺž spoločných hraníc.



Spojené štáty však informovali Mexiko, že sa rozhodli predĺžiť obmedzenia na hraniciach o ďalší mesiac, informovalo mexické ministerstvo zahraničných vecí na sociálnej sieti Twitter.



Americké ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť predĺženie obmedzení potvrdilo s tým, že je v neustálom kontakte s mexickými úradmi v záujme "určenia podmienok, na základe ktorých by sa obmedzenia mohli bezpečne a udržateľne uvoľniť".



Pozemné hranice medzi USA a Mexikom uzavreli pre neopodstatnené cestovanie ešte v marci 2020, pripomína AFP. Spojené štáty majú so 609.000 obeťami najvyššiu mieru úmrtnosti v dôsledku pandémie na svete, organizovali však jednu z najefektívnejších očkovacích kampaní. Oficiálny počet obetí koronavírusu v Mexiku je s 236.000 mŕtvymi štvrtým najvyšším na svete.