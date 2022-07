USA ponesú zodpovednosť, ak Pelosiová navštívi Taiwan, upozornila Čína

Peking 27. júla (TASR) - Čína v stredu znovu upozornila, že Spojené štáty budú "niesť všetku zodpovednosť" za prípadnú návštevu predsedníčky Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Nancy Pelosiovej na Taiwane. Vyplýva to z vyjadrenia hovorcu čínskeho ministerstva zahraničných vecí Čao Li-ťiena, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Potenciálna návšteva Pelosiovej na Taiwane má byť hlavnou témou telefonátu čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga so šéfom Bieleho domu Joeom Bidenom. Rozhovor sa má podľa agentúry Reuters uskutočniť vo štvrtok.



"Sme rozhodne proti návšteve predsedníčky parlamentu Pelosiovej na Taiwane," povedal Čao. Dodal, že ak bude Washington toto rozhodnutie Pekingu spochybňovať, ponesie všetku zodpovednosť.



Pelosiová údajne zvažuje návštevu Taiwanu v auguste. Britský denník Financial Times (FT) píše, že pre Čínu je to obzvlášť citlivé obdobie, keďže 1. augusta oslavuje výročie založenia Ľudovej oslobodzovacej armády a taktiež sa v auguste bude konať výročné zasadnutie vedenia komunistickej strany.



Predsedníčka americkej Snemovne reprezentantov mala návštevu Taiwanu absolvovať už v apríli, avšak musela ju odložiť, pretože mala pozitívny výsledok testu na ochorenie COVID-19.



Podľa FT by mohla čínska armáda vyslať proti Pelosiovej lietadlu stíhačky a zabrániť jej tak pristáť na Taiwane. Biely dom vyhodnocuje, či ide zo strany Číny o skutočné hrozby, alebo iba o blaf s cieľom odradiť predsedníčku americkej Snemovne reprezentantov od plánovanej návštevy.



Samotná Pelosiová zatiaľ plány navštíviť Taiwan nepotvrdila. Nevyjadrila sa ani k tomu, či v dôsledku čínskych hrozieb zvažuje túto cestu zrušiť.



Šéf Bieleho domu minulý týždeň predstaviteľom americkej armády povedal, že takáto návšteva v súčasnosti podľa neho nie je dobrým nápadom.



Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia a nevylučuje ani použitie vojenskej sily voči tomuto fakticky nezávislému ostrovu. Tchaj-pej však dlhodobo tvrdí, že svoju slobodu, demokraciu a bezpečnosť je odhodlaný pevne si brániť.