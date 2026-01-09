< sekcia Zahraničie
USA ponúkajú Kambodži a Thajsku milióny dolárov na posilnenie prímeria
Budú určené na boj proti kybernetickým podvodom a obchodovaniu s drogami, na odmínovanie a pomoc vysídleným osobám.
Autor TASR
Washington 9. januára (TASR) - Spojené štáty v piatok oznámili pomoc v hodnote 45 miliónov dolárov pre Kambodžu a Thajsko, aby posilnili krehké prímerie. Budú určené na boj proti kybernetickým podvodom a obchodovaniu s drogami, na odmínovanie a pomoc vysídleným osobám. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Najvyšší predstaviteľ ministerstva zahraničných vecí pre východoázijské záležitosti Michael DeSombre počas návštevy Thajska a Kambodže rokoval o tom, ako môžu USA prispieť k posilneniu prímeria. DeSombre povedal, že Spojené štáty poskytnú 20 miliónov dolárov na boj proti obchodovaniu s drogami a kybernetickým podvodom. Zároveň bude 15 miliónov určených na pomoc pre osoby, ktoré opustili domovy pre nedávne boje, a desať milión na odmínovanie.
„Spojené štáty budú aj naďalej podporovať vlády Kambodže a Thajska pri implementácii mierových dohôd z Kuala Lumpur a pripravovať pôdu na návrat k mieru, prosperite a stabilite ľudí v regióne,“ uviedol DeSombre vo vyhlásení. Odkazoval na dohodu, ktorú krajiny podpísali v októbri za prítomnosti amerického prezidenta Donalda Trumpa počas jeho cesty do Malajzie.
V decembri sa boje napriek dohode obnovili, no obe strany opäť po troch týždňoch uzavreli prímerie. Konflikt Kambodže a Thajska pramení v koloniálnej ére a vtedajšom vytýčení ich 800-kilometrovej hranice.
