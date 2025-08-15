< sekcia Zahraničie
USA ponúkli 10 miliónov dolárov za dolapenie narkobaróna „El Abuela“
Farias Álvarez je jedným z piatich vysokopostavených členov Cárteles Unidos, ktorých obžaloby vo štvrtok zverejnilo americké ministerstvo spravodlivosti.
Autor TASR
Washington 15. augusta (TASR) - Spojené štáty vo štvrtok ponúkli odmenu desať miliónov dolárov za informácie vedúce k zatknutiu lídra mexického drogového gangu Cárteles Unidos (Spojené kartely) Juana Josého Fariasa Álvareza známeho pod prezývkou „El Abuelo“. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.
Farias Álvarez je jedným z piatich vysokopostavených členov Cárteles Unidos, ktorých obžaloby vo štvrtok zverejnilo americké ministerstvo spravodlivosti. Rezort diplomacie vo februári kartel z mexického štátu Michoacán zaradil na zoznam teroristických skupín.
„Dnešné obvinenia majú za cieľ rozbiť kartel Cárteles Unidos a postaviť jeho vodcov pred súd za to, že spôsobili smrť a škodu americkým občanom,“ uviedla ministerka spravodlivosti Pam Bondiová. Okrem desaťmiliónovej odmeny za dolapenie Fariasa Álvareza Spojené štáty ponúkajú päť- a trojmiliónové odmeny za informácie o niektorých nižšie postavených predstaviteľoch kartelu.
Americké ministerstvo financií zároveň oznámilo, že uvaľuje sankcie na členov Cárteles Unidos, ako aj na členov ďalšej skupiny známej ako Los Viagras. „Ministerstvo financií sa bude spolu s našimi partnermi v amerických bezpečnostných zložkách naďalej zameriavať na kartely, ktoré zarábajú svojimi násilnými, zločineckými aktivitami,“ uviedol minister financií Scott Bessent.
Podľa ministerstva spravodlivosti Cárteles Unidos dodáva Američanom obrovské množstvo metamfetamínov, fentanylu a kokaínu. Rezort tvrdí, že výťažky z predaja drog kartel používa na „nákup zbraní, najímanie žoldnierov, podplácanie a financovanie honosného životného štýlu pre lídrov kartelu“.
Oznámenie o odmene prišlo dva dni po tom, čo Mexiko vydalo do Spojených štátov 26 hľadaných zločincov, medzi ktorými bolo aj niekoľko vysokopostavených členov konkurenčného kartelu Jalisco Nueva Generación a kartelu Sinaloa.
