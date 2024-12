USA ponúkli 10 miliónov za dolapenie čínskeho hekera a jeho komplicov

Washington 11. decembra (TASR) - Spojené štáty v utorok ponúkli odmenu 10 miliónov dolárov za informácie vedúce k zatknutiu Číňana a ďalších podozrivých hľadaných za narušenie bezpečnostných brán pre vstup do počítačovej siete (firewallov).



Ako vo svojej správe spresnila agentúra AFP, ministerstvo zahraničných vecí USA predpokladá, že 30-ročný Kuan Tchien-feng žije v čínskej provincii S'-čchuan. V USA bol tento muž obvinený zo sprisahania s cieľom spáchať počítačový podvod a zo sprisahania s cieľom spáchať podvod pomocou niektorej formy elektronickej komunikácie.



Podľa obžaloby Kuan a jeho spolupáchatelia ako zamestnanci spoločnosti Sichuan Silence Information Technology Co Ltd. údajne využili zraniteľnosť vo firewalloch predávaných britskou spoločnosťou Sophos, ktorá sa zaoberá kybernetickou bezpečnosťou, a malvérom určeným na kradnutie informácií nainfikovali desiatky tisíc zariadení na zabezpečenie siete.



V apríli 2020 tak bolo na celom svete súčasne napadnutých približne 81.000 firewallových zariadení s cieľom ukradnúť údaje vrátane používateľských mien a hesiel a zároveň sa pokúsiť infikovať počítače ransomvérom, doplnila obžaloba.



V Spojených štátoch bolo viac ako 23.000 firewallov, z ktorých 36 chránilo "systémy spoločností s kritickou infraštruktúrou," uviedlo ministerstvo financií USA.



Agent americkej Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Herbert Stapleton zdôraznil, že ak by spoločnosť Sophos rýchlo neidentifikovala zraniteľnosť a nenasadila komplexnú reakciu, škody by mohli byť oveľa závažnejšie.



V obžalobe sa píše, že údaje získané hackermi predala firma Sichuan Silence čínskym podnikom a vládnym subjektom vrátane ministerstva verejnej bezpečnosti.