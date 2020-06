USA ponúkli milióny za informácie o bývalých kolumbijských militantoch

Washington 19. júna (TASR) – Spojené štáty včera ponúkli odmenu vo výške desať miliónov dolárov za poskytnutie informácií o dvoch bývalých príslušníkoch Revolučných ozbrojených síl Kolumbie (FARC), ktorí ohlásili svoj návrat k ozbrojenému odboju. Informovala o tom agentúra AFP.



Ministerstvo zahraničných vecí ponúkne odmenu v tejto výške za akékoľvek správy, ktoré by viedli k zadržaniu a odsúdeniu Ivána Márqueza alebo Jesúsa Santricha.



Márquez, ktorý bol v hierarchii FARC druhou najdôležitejšou osobou a hlavným vyjednávačom, v auguste oznámil, že sa spoločne so Santrichom vráti k ozbrojenému odboju.



Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo oboch obvinil zo zapojenia sa do obchodovania s drogami a spojenectva s venezuelským prezidentom Nicolásom Madurom, ktorý ich údajne podporuje a o USA tvrdí, že sa ho pokúšajú zvrhnúť.



Podľa Timothyho Sheu z Úradu pre kontrolu obchodu s drogami sa Márquez a Santrich spojili s „venezuelskými elitami" a profitujú z predaja narkotík.



Santrich zmizol minulý rok potom, ako americké úrady žiadali jeho vydanie do USA. Na Márqueza už predtým bola vypísaná odmena vo výške päť miliónov dolárov, ktorá sa teraz zdvojnásobila.



Kolumbijskej vláde sa v roku 2016 síce podarilo s povstalcami z FARC podpísať mierovú dohodu, no niektorí jej členovia ju odmietli a naďalej pokračujú vo svojich operáciách. Ozbrojený boj FARC si v Kolumbii vyžiadal už približne deväť miliónov vysídlených, nezvestných alebo mŕtvych. Podľa kolumbijskej vlády je stále na úteku približne 2300 bývalých členov tejto organizácie.