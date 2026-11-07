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USA ponúknu 20 mil. výmenou za informácie o jadrovom programe Iránu
Vyjadrenia šéfa Bieleho domu prišli v čase narastajúcich obáv z obnovenia bojov napriek pokračujúcim diplomatickým snahám o ukončenie vojny.
Autor TASR
Washington 7. novembra (TASR) - Spojené štáty ponúkajú odmenu 20 miliónov dolárov a „potenciálne presídlenie“ výmenou za informácie o iránskom jadrovom programe, uviedla v piatok armáda, a to napriek opakovaným vyhláseniam prezidenta USA Donalda Trumpa, že program Teheránu bol zničený. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Program ministerstva zahraničných vecí s názvom Rewards for Justice (Odmeny za spravodlivosť) „ponúka až 20 miliónov dolárov a možné presídlenie za informácie o iránskom jadrovom programe vrátane tých o jeho zariadeniach, vybavení, súvisiacom personáli, napríklad z vedeckej obce,“ upresnilo Ústredné veliteľstvo americkej armády (CENTCOM) na platforme X.
„Keby som dovolil Iránu vlastniť jadrovú zbraň, Izrael by dnes už neexistoval,“ vyhlásil v piatok Trump počas návštevy Kennedyho vesmírneho strediska na Floride, čím obhajoval vojenskú operáciu USA proti Iránu, uviedla televízia al-Džazíra. „Izrael by bol zmazaný zo zemského povrchu,“ dodal.
Vyjadrenia šéfa Bieleho domu prišli v čase narastajúcich obáv z obnovenia bojov napriek pokračujúcim diplomatickým snahám o ukončenie vojny.
Program ministerstva zahraničných vecí s názvom Rewards for Justice (Odmeny za spravodlivosť) „ponúka až 20 miliónov dolárov a možné presídlenie za informácie o iránskom jadrovom programe vrátane tých o jeho zariadeniach, vybavení, súvisiacom personáli, napríklad z vedeckej obce,“ upresnilo Ústredné veliteľstvo americkej armády (CENTCOM) na platforme X.
„Keby som dovolil Iránu vlastniť jadrovú zbraň, Izrael by dnes už neexistoval,“ vyhlásil v piatok Trump počas návštevy Kennedyho vesmírneho strediska na Floride, čím obhajoval vojenskú operáciu USA proti Iránu, uviedla televízia al-Džazíra. „Izrael by bol zmazaný zo zemského povrchu,“ dodal.
Vyjadrenia šéfa Bieleho domu prišli v čase narastajúcich obáv z obnovenia bojov napriek pokračujúcim diplomatickým snahám o ukončenie vojny.