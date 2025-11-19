< sekcia Zahraničie
USA ponúknu Ukrajine záruky, ak Ukrajina odstúpi Donbas Rusku
Ukrajina v súčasnosti kontroluje asi 12 percent Doneckej a Luhanskej oblasti, ktoré spoločne tvoria Donbas.
Autor TASR
Washington 19. novembra (TASR) - Spojené štáty vo svojom mierovom pláne Ukrajine navrhnú, aby Rusku odovzdala územie, ktoré v súčasnosti nie je pod jej kontrolou, a celý zvyšok Donbasu. Časť Doneckej oblasti, z ktorej by sa Ukrajina stiahla, by sa stala demilitarizovanou zónou. V Záporožskej a Chersonskej oblasti by územie zostalo rozdelené medzi obe krajiny na základe súčasných frontových línií a menšie územné ústupky zo strany Ruska by boli predmetom budúcich rokovaní. Ukrajina by výmenou za to dostala bezpečnostné záruky od USA a európskych spojencov. V stredu večer o tom informoval portál Axios s odvolaním na amerického predstaviteľa priamo oboznámeného s plánom, píše TASR.
Ukrajina v súčasnosti kontroluje asi 12 percent Doneckej a Luhanskej oblasti, ktoré spoločne tvoria Donbas. Zvyšok okupuje Rusko. Vzdanie sa tohto územia by bolo zo strany Ukrajiny veľkým ústupkom. Washington však podľa zdroja Axiosu súčasnú situáciu vyhodnocuje tak, že Ukrajina s najväčšou pravdepodobnosťou o územia na bojisku aj tak príde. „Preto je v záujme Ukrajiny dosiahnuť dohodu ihneď,“ uviedol zdroj.
Plán počíta s tým, že Spojené štáty a ďalšie krajiny uznajú Krymský polostrov a Donbas za ruské územie. Ukrajina sa však svojho územia formálne vzdať musieť nebude. Axiosom oslovený ukrajinský predstaviteľ prezradil, že plán počíta aj so zredukovaním ukrajinskej armády a jej arzenálu ďalekonosných zbraní.
Americký zdroj Axiosu uvádza, že hlavným strojcom plánu je osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff. Ten údajne „o ňom podrobne diskutoval“ s osobitným vyslancom ruského prezidenta Vladimira Putina Kirillom Dmitrijevom a predostrel ho aj šéfovi ukrajinskej bezpečnostnej rady Rustemovi Umerovi.
Na koncipovaní plánu sa podľa dvoch zdrojov zúčastňujú aj Katar a Turecko. „Sprostredkovanie zo strany Kataru a Turecka pomohlo ukončiť vojnu v Gaze a mohlo by pomôcť ukončiť vojnu na Ukrajine,“ uviedol jeden zo zdrojov.
Vysokopostavení katarskí predstavitelia sa tiež zúčastnili na rozhovoroch medzi Witkoffom, ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a Umerovom, ku ktorým došlo minulý víkend. Zelenskyj následne rokovaním podľa zdrojov poveril Umerova a v rámci vyjednávania sa do 28-bodového plánu zakomponovalo množstvo pripomienok ukrajinskej strany.
Witkoff mal v stredu o Trumpovej mierovej iniciatíve rokovať so Zelenským v Ankare. Cestu však odložili, keďže ukrajinský prezident údajne od dohody dosiahnutej s Umerovom ustúpil a nemá záujem diskutovať o Trumpovom pláne. Zelenskyj namiesto toho cestoval do Ankary s plánom vypracovaným s európskymi partnermi, ktorý Rusko nikdy nebude akceptovať, a žiadal mierové rokovania v širšom formáte za prítomnosti európskych partnerov, tvrdí zdroj Axiosu.
