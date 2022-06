Strelca z Buffala porota obvinila z terorizmu a činu z nenávisti

Buffalo 2. júna (TASR) - Osemnásťročného belocha podozrivého zo zastrelenia desiatich Afroameričanov v supermarkete v meste Buffalo v americkom štáte New York obvinila v stredu veľká porota z trestného činu domáceho terorizmu a trestného činu spáchaného z nenávisti. TASR správu prevzala od agentúry AP, ktorá o tom informovala v noci na štvrtok.



Podozrivého Paytona Gendrona, ktorý je od polovice mája vo väzbe, by mali vo štvrtok predviesť pred súd v okrese Erie County. Dovedna 25-bodová nová obžaloba nadväzuje na predchádzajúce obvinenie z vraždy, narýchlo pripravené niekoľko hodín po streľbe, ku ktorej došlo ešte 14. mája.



Mladíka tentoraz obvinili aj z pokusu o vraždu troch ľudí, ktorí boli pri útoku postrelení, no prežili, a z použitia zbrane pri spáchaní trestného činu.



Gendron vyhlásil, že je nevinný. Prokuratúra už 20. mája sudcovi oznámila, že veľká porota hlasovala za obvinenie Gendrona, ale znenie obvinení nezverejnila s tým, že súdny proces pokračuje. V prípade usvedčenia mu hrozí až doživotný trest odňatia slobody.



Prokuratúra tvrdí, že Gendron cestoval zo svojho domu v meste Conklin do Buffala približne tri hodiny s úmyslom zabiť čo najviac černochov. Svoj úmysel vraždiť údajne zverejnil krátko pred útokom na internete.



Iba desať dní po streľbe v Buffale došlo k útoku na základnej škole v meste Uvalde v štáte Texas, ktorý si vyžiadal životy 19 žiakov a dvoch učiteľov.



Obe tragické udalosti v USA oživili snahy o väčšiu kontrolu vlastníctva a predaja strelných zbraní, ktoré však opakovane zlyhávajú na odpore konzervatívnych republikánov.