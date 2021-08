USA posielajú 1000 vojakov na pomoc s evakuáciou na letisku v Kábule

Washington 16. augusta (TASR) - Americká armáda vysiela ďalších približne 1000 vojakov, ktorí majú pomôcť chrániť letisko v afganskej metropole Kábul, kde v súčasnosti prebieha evakuácia. V pondelok to na tlačovom brífingu uviedol hovorca amerického ministerstva obrany (Pentagón) John Kirby, informovala agentúra AP.



Na letisku v Kábule v súčasnosti prebieha chaotická evakuácia po tom, ako militantné hnutie Taliban obsadilo Afganistan. Americké sily v pondelok na letisku zabili dve ozbrojené osoby.



Veliteľ Centrálneho velenia armády Spojených štátov (USCENTCOM) generál Frank McKenzie podľa nemenovaného zdroja predstaviteľov hnutie Taliban upozornil, že americká armáda v prípade potreby pri obrane letiska použije silu.



Afganské militantné hnutie Taliban po rýchlej ofenzíve z posledných dní v nedeľu vstúpilo do metropoly Kábul, kde jeho bojovníci obsadili aj prezidentský palác. Afganský prezident Ašraf Ghaní krátko predtým utiekol do Uzbekistanu.



Z Kábulu sa v súčasnosti snažia dostať tisícky ľudí. Mnoho západných štátov tam uzavrelo svoje ambasády a evakuuje svojich občanov i miestnych spolupracovníkov.