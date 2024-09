USA posielajú ďalších vojakov na Blízky východ

Washington 23. septembra (TASR) – Spojené štáty posielajú na Blízky východ ďalších vojakov v reakcii na nárast násilností medzi Izraelom a jednotkami hnutia Hizballáh v Libanone, ktoré vyvolali obavy z väčšej vojny v regióne. Oznámilo to v pondelok americké ministerstvo obrana, informuje TASR na základe správy tlačovej agentúry AP.



Hovorca Pentagónu Pat Ryder odmietol poskytnúť detaily o počte vojakov alebo ich úlohách. USA majú momentálne v regióne približne 40.000 armádnych príslušníkov.



"Vo svetle zvýšeného napätia na Blízkom východe a z veľkej opatrnosti posielame menší počet ďalších príslušníkov armády USA, aby doplnili naše sily, ktoré už sú v regióne," povedal Ryder.



Americké ministerstvo zahraničných vecí v sobotu vyzvalo občanov USA, aby opustili Libanon, kým sú k dispozícii "komerčné možnosti". Hovorca ministerstva obrany nechcel povedať, či by vysielaní vojaci mohli v prípade potreby pomôcť s evakuáciou.



Minister obrany USA Lloyd Austin cez víkend opakovane telefonoval s izraelským rezortným kolegom Joavom Galantom v rámci úsilia o prímerie a zníženie napätia v regióne, uviedol Ryder.



"Vzhľadom na napätie, eskaláciu... existuje potenciál širšieho regionálneho konfliktu. Nemyslím si, že tam už sme, ale je to nebezpečná situácia," zdôraznil.