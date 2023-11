USA posielajú do Egypta tri lietadlá s humanitárnou pomocou pre Gazu

Washington 28. novembra (TASR) - Spojené štáty posielajú do Egypta tri vojenské lietadlá s humanitárnou pomocou pre civilistov v Pásme Gazy. Uviedli to v pondelok vysokopostavení americkí predstavitelia, informuje TASR podľa utorkovej správy agentúry AFP.



Prvé lietadlo so zdravotníckymi potrebami, potravinovou pomocou a vybavením na zimu má v Egypte pristáť v utorok, priblížili americkí predstavitelia, ktorí si želali ostať v anonymite. Ďalšie dve lietadlá s pomocou majú do Egypta doraziť "v najbližších dňoch".



Pracovníci Organizácie Spojených národov dodanú pomoc prevezú z egyptskej provincie Severný Sinaj do Pásma Gazy.



V Pásme Gazy platí od piatka prímerie sprostredkované Katarom, ktoré bolo v pondelok predĺžené o ďalšie dva dni. Počas prvých štyroch dní pokoja zbraní prišlo z Egypta na juh Pásma Gazy 800 kamiónov s pomocou, uviedli americkí predstavitelia.



Izraelský premiér v nedeľnom telefonáte povedal americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi, že boje v Gaze budú po skončení prímeria pokračovať. "Prejdeme k realizácii našich cieľov s plnou silou," vyhlásil.



Bidenova administratíva Izraelu odkázala, že v prípade obnovenia vojenskej operácie v Pásme Gazy zameranej na zničenie Hamasu musí Izrael pracovať na tom, aby zabránil "výraznému ďalšiemu vysídľovaniu" palestínskych civilistov na juhu tejto palestínskej enklávy, napísala agentúra AP s odvolaním na nemenovaných predstaviteľov americkej vlády.



Biely dom podľa nich začal v čase rastúceho medzinárodného i domáceho tlaku v súvislosti s počtom palestínskych obetí vyvíjať väčší tlak na Izrael, aby bol spôsob nadchádzajúcej vojenskej operácie "starostlivo premyslený". Izraelská strana reagovala na žiadosť Washingtonu ochotne, priblížili predstavitelia.