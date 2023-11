USA posielajú na Blízky východ ďalších 300 vojakov

Washington 1. novembra (TASR) – Spojené štáty presúvajú na Blízky východ ďalších 300 vojakov v čase eskalujúcej vojny v pásme Gazy. Oznámilo to v utorok americké ministerstvo obrany, informuje TASR podľa agentúry DPA.



Títo vojaci posilnia americké jednotky, ktoré sú umiestnené v regióne. Podľa hovorcu Pentagónu pôjde o špecialistov na zneškodňovanie výbušných prostriedkov či komunikáciu.



"Nebudeme hovoriť o konkrétnych miestach nasadenia týchto síl, ale môžem potvrdiť, že nejdú do Izraela," povedal hovorca Pat Ryder.



Minulý týždeň armáda USA presunula na Blízky východ 900 vojakov. S cieľom odradiť ďalších aktérov v regióne od zasahovania do konfliktu medzi Izraelom a hnutím Hamas Washington tiež premiestnil do východnej časti Stredozemného mora viacero vojenských lodí a bojové lietadlá.



Americké jednotky umiestnené v Iraku a Sýrii sa v posledných dňoch stali terčom útokov proiránskych ozbrojených skupín. Ryder v utorok oznámil, že celkový počet raketových a dronových útokov na tamojšie základne USA sa zvýšil na 27, z nich 16 sa odohralo v Iraku a 11 v Sýrii.