USA posielajú na Blízky východ posily, majú obavy z útoku Iránu

Washington 12. apríla (TASR) - Spojené štáty v piatok oznámili, že posielajú posily na Blízky východ. Zvyšujú sa totiž obavy, že Irán by mohol čoskoro podniknúť útok na Izrael. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry AFP.



"Presúvame do regiónu ďalšie materiály, aby sme posilnili regionálne odstrašujúce prostriedky a zvýšili ochranu amerických síl," uviedol predstaviteľ amerických ozbrojených síl vo Washingtone, ktorý je kľúčovým spojencom Izraela.



Biely dom predtým v piatok uviedol, že iránske vyhrážky odvetou proti Izraelu po útoku v Sýrii, kde prišli tento mesiac o život dvaja iránski generáli, sú stále "skutočné" a "živé". Útok v Damasku podľa všeobecného názoru podnikol Izrael.



Irán sa konkrétne zaprisahal, že podnikne odvetu za minulotýždňový útok na svoj konzulát v sýrskom Damasku, pri ktorom zahynuli poprední predstavitelia iránskej armády – hoci Teherán predstaviteľom USA jasne povedal, že akákoľvek odveta "nebude eskalovať" situáciu.



Americký denník Wall Street Journal (WSJ) však napísal, že Izrael sa pripravuje na "priamy" útok z Iránu už v piatok alebo v sobotu. WSJ sa odvolal na osobu "oboznámenú s touto záležitosťou".



Denník WSJ tiež uviedol, že podľa tohto zdroja by sa útok mal odohrať v rámci hraníc Izraela, a nie na izraelské záujmy inde vo svete.