USA posielajú Ukrajine prvú várku tankov Abrams

Washington 7. augusta (TASR) - Spojené štáty počas uplynulého víkendu rozhodli o bezprostrednom odoslaní prvej várky tankov typu Abrams na Ukrajinu, kam by mali prísť začiatkom jesene. Oznámil to v pondelok predstaviteľ americkej armády pre obstarávanie techniky Doug Bush, na ktorého sa odvoláva televízia CNN. Informuje o tom TASR.



Ako spresnil Bush na stretnutí s novinármi, na Ukrajinu pošlú okrem tankov aj muníciu či náhradné dielce. "Takže nie sú to len tanky, ale celé balíky," zhrnul.



USA začali s výcvikom Ukrajincov na používanie tankov Abrams v máji v Nemecku. Pre Ukrajinu určili celkovo 31 tankov, z ktorých prvú várku počas uplynulých mesiacov zmodernizovali.



Začiatkom tohto roka USA rozhodli, že Ukrajine poskytnú staršiu verziu tanku M1-A1 namiesto modernejšej verzie. To podľa CNN celý proces odovzdávania techniky urýchlilo.