USA posilnia svoj kontingent v Poľsku o najmenej 1000 vojakov

Varšava 31. júla (TASR) - Spojené štáty vyšlú do Poľska ďalších najmenej 1000 príslušníkov svojich ozbrojených síl po tom, čo Washington oznámil, že stiahne tisíce amerických vojakov z Nemecka. Oznámilo to v piatok poľské ministerstvo obrany, o ktorého vyhlásení informovala agentúra AFP.



"V našej krajine bude rozmiestnených ďalších najmenej 1000 vojakov. V Poľsku budeme mať veliteľstvo amerických síl. Toto veliteľstvo bude riadiť jednotky nasadené na východnom krídle NATO. Bude to najdôležitejšie veliteľstvo pozemných síl v našom regióne," uviedol pre rozhlasovú stanicu Jedynka poľský minister obrany Mariusz Blaszczak. V Poľsku sa v súčasnosti nachádza približne 4500 amerických vojakov.



Americký minister obrany Mark Esper v stredu povedal, že Spojené štáty pošlú z Nemecka späť do vlasti približne 6400 príslušníkov amerických ozbrojených síl a ďalších takmer 5600 vojakov slúžiacich v tejto krajine umiestnia v iných členských štátoch NATO vrátane Talianska a Belgicka.