Štvrtok 21. máj 2026
USA posilnia svoju prítomnosť v Grónsku otvorením nového konzulátu

Na snímke budova nového amerického konzulátu (v pozadí uprostred) v grónskom hlavnom meste Nuuk v stredu 20. mája 2026. Spojené štáty otvoria vo štvrtok v Grónskom hlavnom meste Nuuk nový konzulát. Foto: TASR/AP

Nuuk 21. mája (TASR) - Spojené štáty otvoria vo štvrtok v Grónskom hlavnom meste Nuuk nový konzulát. TASR o tom informuje na základe správy magazínu Politico.

Inaugurácia komplexu s rozlohou približne 3000 štvorcových metrov v centre mesta vyvolala protesty miestnych Grónčanov. Premiér Jens-Frederik Nielsen pre noviny Sermitsiaq avizoval, že sa na podujatí nezúčastní.

Americký prezident Donald Trump opätovne otvoril konzulát USA v Nuuku ešte počas svojho prvého mandátu v roku 2020. Pôvodne sa však nachádzal v budove dánskeho Spoločného arktického velenia.

Trump počas svojho druhého prezidentstva viackrát naznačil možnosť vojenského zabratia Grónska. Dánska premiérka Mette Frederiksenová v januári reagovala, že takýto krok by znamenal koniec NATO.

Šéf Bieleho domu v decembri minulého roka vymenoval za vyslanca pre záležitosti Grónska guvernéra Louisiany Jeffa Landryho. Ten si vyslúžil kritiku Dánska i Európskej komisie po tom, čo naznačil, že jeho úlohou je „spraviť z Grónska súčasť USA“.
