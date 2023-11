USA posilnia vojenskú prítomnosť na Blízkom východe lietadlovou loďou

Manáma 5. novembra (TASR) - Americká lietadlová loď USS Dwight D. Eisenhower so sprievodnými plavidlami dorazila v sobotu do oblasti Blízkeho východu. Cieľom je posilniť pozície v tejto oblasti. TASR o tom informuje na základe vyhlásenia amerického vojenského námorníctva (US Navy).



Skupina sa v sobotu vplavila do Červeného mora po prechode cez Stredozemné more. Pozostáva zo samotnej lietadlovej lode, krížnika Philippine Sea vyzbrojeného riadenými strelami, dvojice torpédoborcov i deviatich jednotiek bojových lietadiel a vrtuľníkov.



Posilňovanie vojenskej prítomnosti je súčasť úsilia USA odstrašiť Irán a s ním spojené ozbrojené skupiny, ktoré by mohli prehĺbiť konflikt medzi Izraelom a hnutím Hamas, píše agentúra AP.



Dodáva, že vo východnej časti Stredozemného mora sa už nachádza bojová skupina amerického vojenského námorníctva s lietadlovou loďou USS Gerald R. Ford.



USS Dwight D. Eisenhower má jadrový pohon a v prevádzke je od roku 1977. Je pomenovaná po americkom generálovi Dwightovi D. Eisenhowerovi, ktorý bol prezidentom USA v rokoch 1953-1961. Zúčastnila sa aj na vojne v Perzskom zálive v 90. rokoch minulého storočia, či na neskorších vojenských operáciách USA v Iraku a Afganistane.