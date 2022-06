USA posilňujú očkovaciu kampaň proti opičím kiahňam

Washington 29. júna (TASR) - Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) v utorok oznámilo, že okamžite dáva k dispozícii 56.000 dávok vakcíny proti opičím kiahňam do oblastí s vysokou mierou šírenia nákazy. TASR správu prevzala v stredu z agentúry AFP.



Tento počet je päťkrát vyšší než množstvo doteraz distribuovaných vakcín, píše AFP. Ide o súčasť posilnenia očkovacej kampane proti opičím kiahňam v USA.



David Boucher z amerického ministerstva zdravotníctva povedal, že federálna vláda v utorok uvoľnila ďalších 56.000 dávok vakcíny Jynneos, ktorá bola pôvodne vyvinutá proti pravým kiahňam.



CDC doteraz očkovanie proti opičím kiahňam odporúčalo len ľuďom, u ktorých bol potvrdený kontakt s nakazenými osobami. Riaditeľka CDC Rochelle Walenská však povedala, že centrum už takéto očkovanie odporúča aj ľuďom, ktorí v nedávnom období prišli do kontaktu s kiahňami, no ten nebol oficiálne potvrdený prostredníctvom zaznamenávania prípadov nákazy a sledovania kontaktov.



Walenská pripomenula, že na celom svete od prepuknutia nákazy na začiatku mája doteraz odhalili 4700 prípadov opičích kiahní, z nich 306 hlásili v USA. Žiadny z prípadov podľa jej slov nebol smrteľný.